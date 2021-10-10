أمنية الانتخابات توجه نداء للمواطنين مع قرب غلق صناديق الاقتراع

2021/10/10 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، نداء الى المواطنين للتوجه والادلاء بأصواتهم مع قرب اغلاق صناديق الاقتراع.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "على مواطنينا الكرام كافة في جميع محافظات البلاد إلى سرعة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لاختيار من يمثلهم في البرلمان العراقي القادم".

وأكدت الخلية ان " الإدلاء بالأصوات والمشاركة الفاعلة في الانتخابات هو استحقاق وطني فلا تضيعوا فرصة رسم مستقبل زاهر لبلدكم"، مشيرا الى ان "اللجنة الأمنية وفرت كل سبل وصول الناخب إلى مركزه الانتخابي بسهولة ويسر تماشيا مع خطتها الأمنية لتأمين نجاح العملية الديمقراطية".

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