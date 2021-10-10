المفوضية تشكل لجنة لإجراء قرعة العد والفرز اليدوي

2021/10/10 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، قرعة لاختيار محطات العد والفرز اليدوي للاقتراع العام ضمن محافظة بغداد وبقية المحافظات.وذكر مدير دائرة الإعلام والاتصال بالمفوضية حسن سلمان في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "المفوضية أجرت 17 عملية قرعة لاختيار محطات العد والفرز اليدوي للاقتراع العام".وأضاف، أن "العملية أجريت استناداً للمادة 38 من قانون الانتخابات الفقرة، أولا التي نصت على اختيار محطة واحدة في كل مركز انتخابي لاجراء عملية العد والفرز اليدوي واختيار المحطة سيكون مركزيا في المكتب الوطني".وتابع: "تم تصنيف مراكز الاقتراع استنادا الى عدد المحطات في كل مركز اقتراع مثلا هناك مركز اقتراع فيه اربع محطات وهناك ست وتم تصنيف المحطات على هذا الاساس والمجاميع التي ظهرت لدينا بعد التصنيف من 1 الى 18 محطة على اعتبار أن اصغر مركز فيه محطة واحدة وأكبر مركز فيه 18 محطة".

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