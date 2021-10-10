المفوضية تحسم الجدل بشأن امكانية تمديد مدة الاقتراع بعد السادسة مساءً

2021/10/10 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادحسمت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاحد، الجدل بشأن إمكانية التمديد لمدة الاقتراع بعد الساعة السادسة مساءا.

وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان في مؤتمر صحفي حضرته (بغداد اليوم)، ان "صناديق الاقتراع ستغلق بالساعة السادسة مساء ولا يوجد تمديد".

واضاف ان "المفوضية ستجري عملية القرعة لاختيار محطات العد والفرز اليدوي للاقتراع العام".

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