اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تدعو المواطنين إلى سرعة الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات البرلمانية لاختيار من يمثلهم في البرلمان العراقي القادم/ موسع

2021/10/10 | 16:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعداد/نينا/ دعت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، المواطنين كافة في جميع محافظات البلاد إلى سرعة الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات البرلمانية لاختيار من يمثلهم في البرلمان العراقي القادم.واكدت اللجنة في بيان:" أن الإدلاء بالأصوات والمشاركة الفاعلة في الانتخابات هو استحقاق وطني فلا تضيعوا فرصة رسم مستقبل زاهر لبلدكم علما ان اللجنة الأمنية وفرت كل سبل وصول الناخب إلى مركزه الانتخابي بسهولة ويسر تماشيا مع خطتها الأمنية لتأمين نجاح العملية الديمقراطية"./انتهى7

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