2021/10/10 | 16:57 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اذاعة وتلفزيون الناصرية تعلن انها ستقوم ببث نتائج الاقتراع العام بعد الساعة السادسة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/10 | 16:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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