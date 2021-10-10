في الساعات الاخيرة.. اقبال متزايد على مراكز الاقتراع في بغداد

2021/10/10 | 17:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مراسل الايام نيوز، اليوم الاحد، على تزايد الاقبال الشعبي على مراكز الاقتراع في بغداد.وقال نراسلنا “الان تزايد الاقبال الشعبي على مراكز الاقتراع في مدينة الصدر والبلديات وحي اور وشارع فلسطين ببغداد، بالاضافة الى منطقة بغداد الجديدة بجانب الرصافة والشعلة بجانب الكرخ تشهد اقبالا وزخما للناخبين قبل انتهاء موعد اغلاق الصناديق”.

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اقبال متزايد على مراكز الاقتراع في بغداد أولاً على الايام نيوز.

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