لبنان.. عودة الكهرباء جزئيا بعد انقطاع كامل

2021/10/10 | 17:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية عن إعادة تشغيل شبكة الكهرباء جزئيا، الأحد، غداة انقطاعها بشكل تام، بعد توفير الجيش إمدادات وقود.

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