فنانون ومشاهير يهنئون “بيغ رامي” على مستر أوليمبيا 2021

2021/10/10 | 17:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ العديد من الفنانين والمشاهير في مصر، البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ”بيغ رامي” ، بعد حصوله على لقب “مستر أوليمبيا” للمرة الثانية على التواصل في مسابقة 2021.

وعلق الفنان الكوميدي محمد هنيدي على فوز “بيغ رامي” بالقول: “مبروك رامي مستر أولمبيا للمرة الثانية..مبروك لمصر”.

ونشر الفنان حسن الرداد صورة لـ”بيغ رامي” عبر خاصية “الستوري” على حسابه في “إنستغرام”، وقال: “ألف مبروك يا بطل”.

وعلى حسابه في “فيسبوك”، هنأ الفنان مصطفى شعبان البطل العالمي قائلا: “بيغ رامي مستر اوليمبيا للمرة الثانية على التوالي..مبروك يا بطل شرفتنا”.

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