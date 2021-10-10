لبنان: عودة

2021/10/10 | 17:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سكان محليون لشبكة CNN يوم الأحد، إن شركة الكهرباء الحكومية الرئيسية في لبنان زودت الكهرباء بنحو ساعتين، بعد يوم من الإبلاغ عن انقطاع اتصال البلاد بشبكتها بسبب استنفاد مادة الفيول.

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