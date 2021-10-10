مع قرب غلق صناديق الاقتراع.. أمنية الانتخابات توجه نداء اخير للمواطنين

2021/10/10 | 17:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت خلية الاعلام الأمني، اليوم

السبت، نداء الى المواطنين للتوجه

والادلاء بأصواتهم مع قرب اغلاق صناديق

الاقتراع.

وقالت الخلية في بيان، انه "على

مواطنينا الكرام كافة في جميع محافظات

البلاد إلى سرعة ال

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