فوائضُ مالية

2021/10/10 | 17:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

لربَّ سائل يسأل اين تذهب فروق اسعار

برميل النفط الذي بنيت عليه الموازنات

المالية العامة ولكون العراق بلدا

ريعيا يعتمد سعر البرميل اساسا لبناء

تلك الموازنات ومنها موازنة هذا العام

وبس

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