أمنية الانتخابات للعراقيين: المشاركة بالانتخابات استحقاق وطني فلا تضيعوا الفرصة

2021/10/10 | 17:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات استحقاق وطني، داعية إلى عدم تضييع الفرصة.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، تدعو مواطنينا الكرام كافة في جميع محافظات البلاد إلى سرعة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لاختيار من يمثلهم في البرلمان العراقي القادم".وأضافت الخلية، أن "اللجنة تؤكد أن الإدلاء بالأصوات والمشاركة الفاعلة في الانتخابات هو استحقاق وطني فلا تضيعوا فرصة رسم مستقبل زاهر لبلدكم"، مشيرة إلى أن "اللجنة الأمنية وفرت كل سبل وصول الناخب إلى مركزه الانتخابي بسهولة ويسر تماشيا مع خطتها الأمنية لتأمين نجاح العملية الديمقراطية".

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