2021/10/10 | 17:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة تؤكد: الوضع الأمني مستقر وما حدث لا يرتقي للخرق المركز الخبري الوطني.

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