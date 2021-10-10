محلل سياسي: بعض الاحزاب تبث اشاعات منظمة لتقوية جمهورها واحباط الجمهور الاخر

2021/10/10 | 17:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، حسين شلوشي، اليوم الاحد، على ان بعض الاحزاب تبث اشاعات منظمة لتقوية جمهورها واحباط الجمهور الاخر، موضحا ان هيئة الاعلام والاتصالات هي ابرز المعنيين برصد الشائعات.وقال شلوشي في تغطية خاصة حول الانتخابات “لقناة الايام” ان “الشائعات لها اهداف ومخططات تستهدف العملية الانتخابية”.واضاف ان “بعض الاحزاب تبث اشاعات منظمة لتقوية […]

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