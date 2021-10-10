قبل انتهاء الوقت.. انطلاق دعوات لاستغلال الفرصة والتغيير

2021/10/10 | 17:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا سبيل للتغيير الا من خلال المشاركة الواسعة في الانتخاب.

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