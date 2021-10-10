2021/10/10 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -YJUb_z-VXA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مفوضية الانتخابات تجري قرعة لاختيار محطات العد والفرز اليدوي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مفوضية الانتخابات تجري قرعة لاختيار محطات العد والفرز اليدوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).