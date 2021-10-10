2021/10/10 | 17:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qTcqcS9gAy4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناخبون لزاكروس: لم نتعرض لأي ضغوط وأدلينا بصوتنا للمرشحين الكفوئين في محافظة صلاح_الدين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ناخبون لزاكروس: لم نتعرض لأي ضغوط وأدلينا بصوتنا للمرشحين الكفوئين في محافظة صلاح_الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).