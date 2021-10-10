2021/10/10 | 17:20 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملايين العراقيين يدلون بأصواتهم في الانتخابات النيابية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: A7svtvhEFu0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملايين العراقيين يدلون بأصواتهم في الانتخابات النيابية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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