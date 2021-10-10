الغانمي: يوجه رسالة إلى الشعب والقوات الأمنية بعد نجاح الانتخابات

2021/10/10 | 18:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه رئيس وزير الداخلية عثمان الغانمي، الأحد، رسالة الى الشعب العراقي والقوات الامنية بعد غلق صناديق الاقتراع.

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وقال الغانمي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 تشرين الأول 2021)، "لقد أوفيتم بتلبية نداء الوطن بعد أن توجهتم الى صناديق الاقتراع، واحدثتم ثـورة بنفسجية يشار لها بالبنان، فأنتم المحبون لبلدكم".

وأضاف "يامن جعلتم أصابعكم في هذا العرس الانتخابي تغرس خيراً حصاده قريب ولوحة ترسم حب الوطن".

وتابع "شكراً لكم ولما بذلتم وسيكون لشعب العراق موعداً مع صباح جديد ومستقبل زاهر".

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