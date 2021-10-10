- حزب العمال -* الواضح حزب العمال- الذي لا يقدر على تغيير أي شيء - بشير الحامدي

2021/10/10 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي " حزب العمال" التونسي اليوم أوضح المجموعات اليسارية سواء في إعلان برنامجه السياسي أو في إعلان مواقفه من إجراءات قيس سعيد سواء التي اعلنها يوم 25 جويلية أو يوم 22 سبتمبر.



وطبعا البوكت لم يتخلص من أمراضه التقليدية المتعلقة ببرنامجه أو بمرجعياته ولم يقم بمراجعة جذرية لمواقفه وهو متوقف منذ 35 سنة عند نفس المقولات تقريبا.



مقولات مسيجة بدغمائية لا ترى من الواقع غير ما يراه برناج الحد الأدنى الذي صيغ قبل ......





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