جوائز -- نوبل -- حينما تُمنح لدور الصحافة - عصام محمد جميل مروة

2021/10/10 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عصام_محمد_جميل_مروة كيف نتمكن ونتعرف عندما يتم تحديد مسميات متعددة الاوجه في صيغهِ المتتالية واعطائها ومنحها اسماً يكاد يجرنا الى التأكد من تلك المصادر وزخمها في اهميتها .



وتأثرها المباشر على مجريات ونمط جذري في الحياة العامة .



سواءً كانت مقروئة وهنا الاهمية القصوى للصحف والمجلات والكتب البالغة في ثقافة لغة العصر ، و مكتوبة لها تواقيع ذات اكثر وافضل اهمية لأصحابها او للذين قدموا ربما حياتهم قرباناً على مذابح التاريخ ......





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