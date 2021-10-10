2021/10/10 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..ساحة التحرير الآن وسط العاصمة بغداد بعد انتهاء انتخابات 2021

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