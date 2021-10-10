حفاظا على سلامة صناديق الاقتراع.. أوامر صارمة للقوات الأمنية

2021/10/10 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأنه تم تشديد الإجراءات الأمنية لتأمين نقل صناديق الاقتراع إلى أماكنها.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) أنه "بعد اغلاق صناديق الاقتراع في جميع مراكز العراق، تم تشديد الاجراءات الامنية بغية نقل الصناديق الى اماكنها".وأضاف أنه "تم تشديد الاجراءات الامنية امام مراكز الاقتراع وتحويلها الى نقاط عسكرية"، مؤكدا أنه "لم يتم تسجيل اي خرق امني منذ انطلاق عملية الاقتراع".

هذا وأعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، غلق صناديق الاقتراع في أول انتحابات مبكرة بالعراق.

وقال إعلام المفوضية في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم) انه "تم إغلاق صناديق الاقتراع بشكل تلقائي في تمام الساعة السادسة مساء في أول انتخابات مبكرة بالعراق".

يذكر ان المراكز الانتخابية في العراق فتحت صباح اليوم الأحد أبوابها لاستقبال 23 مليونا و986 ألفا و741 من الناخبين العراقيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في بغداد وجميع المدن العراقية بما فيها مدن إقليم كردستان في ظل إجراءات أمنية مشددة.

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