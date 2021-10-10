2021/10/10 | 18:30 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة العليا للانتخابات: أوامر صارمة بتشديد إجراءات الحراسة والحماية حول مراكز الاقتراع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/10 | 18:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا للانتخابات: أوامر صارمة بتشديد إجراءات الحراسة والحماية حول مراكز الاقتراع) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا للانتخابات: أوامر صارمة بتشديد إجراءات الحراسة والحماية حول مراكز الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).