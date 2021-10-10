إغلاق صناديق الاقتراع في العراق.. الكاظمي: أتممنا واجبنا

2021/10/10 | 18:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت صناديق الاقتراع في العراق، الأحد، بعد انتهاء مدة المشاركة في الاقتراع العام، لتتم بذلك أولى مراحل الانتخابات التي تجرى مبكرة عن موعدها، وعلق رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بالقول "اتممنا واجبنا".

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