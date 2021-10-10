نقابة المحامين تتحدث عن حرمان ناخبين من التصويت بسبب توقف الأجهزة في المدائن

2021/10/10 | 18:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت نقابة المحامين العراقيين، الأحد، حرمان ناخبين من التصويت بسبب توقف أجهزة تحقق مركز في قضاء المدائن.وقالت النقابة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فرق رقابة المحامين، سجلت حرمان عدد من الناخبين من حق التصويت، والرجوع إلى بيوتهم، بسبب حالة توقف أجهزة التحقق في إحدى مراكز قضاء المدائن/ مركز …

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