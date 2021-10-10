الكاظمي يعلق بعد اغلاق صناديق الاقتراع وانتهاء التصويت

2021/10/10 | 18:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، بعد اغلاق صناديق الاقتراع وانتهاء التصويت في عموم المحافظات.وذكر الكاظمي في تدوينة، اطلع عليها “النور نيوز”، أتممنا بحمد الله، واجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها”.واضاف “أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى …

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