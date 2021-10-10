المملكة: استقالة وزراء الحكومة الأردنية قبيل تعديل حكومي مرتقب

2021/10/10 | 18:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم، الأحد، تمهيدًا لتعديل حكومي، حسبما أفادت قناة "المملكة" الرسمية.

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