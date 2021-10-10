وزير الداخلية بعد انتهاء التصويت: شعب العراق مع موعد صباح جديد ومستقبل زاهر

2021/10/10 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، رسالة الى الشعب العراقي والقوات الأمنية بعد اغلاق صناديق الاقتراع.

وقال الغانمي في رسالته، لقد أوفيتم بتلبية نداء الوطن بعد أن توجهتم الى صناديق الاقتراع، واحدثتم ثـورة بنفسجية يشار لها بالبنان، شكراً لكم ولما بذلتم وسيكون لشعب العراق موعداً مع صباح جديد ومستقبل زاهر.

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