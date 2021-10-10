2021/10/10 | 18:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت الباحثة في الشأن السياسي، ضحى الخالدي، اليوم الاحد، ان هذه الانتخابات مصيرية لانها جاءت بعد انتخابات شهدت عزوفا كبيرا، فيما اوضحت انه نحن امام منعطف مهم في موضوع الحفاظ على الحشد الشعبي.وقالت الخالدي لبرنامج “دراسة الدورات البرلمانية السابقة” ان “هذه الانتخابات مصيرية لانها جاءت بعد انتخابات شهدت عزوفا كبيرا”.واضافت ان “البرلمان السابق […]

ظهرت المقالة الخالدي: هذه الانتخابات مصيرية لانها جاءت بعد انتخابات شهدت عزوفا كبيرا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخالدي: هذه الانتخابات مصيرية لانها جاءت بعد انتخابات شهدت عزوفا كبيرا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخالدي: هذه الانتخابات مصيرية لانها جاءت بعد انتخابات شهدت عزوفا كبيرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).