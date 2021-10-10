2021/10/10 | 18:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح: اتمام الانتخابات نقطة شروع باتجاه الاصلاح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/10 | 18:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: اتمام الانتخابات نقطة شروع باتجاه الاصلاح) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح: اتمام الانتخابات نقطة شروع باتجاه الاصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).