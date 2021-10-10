2021/10/10 | 19:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس المفوضين: بادرنا سريعاً بالإبلاغ عن الخلل الفني وتمت معالجته فوراً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس المفوضين: بادرنا سريعاً بالإبلاغ عن الخلل الفني وتمت معالجته فوراً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس المفوضين: بادرنا سريعاً بالإبلاغ عن الخلل الفني وتمت معالجته فوراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).