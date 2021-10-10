رئيس الجمهورية: إتمام الانتخابات نقطة شروع باتجاه الإصلاح

2021/10/10 | 19:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، أن إتمام الانتخابات نقطة شروع باتجاه الإصلاح الذي ينشده الشعب.

وذكر صالح في تغريدة، أن “إتمام الانتخابات نقطة شروع باتجاه الإصلاح الذي ينشده الشعب وتأكيد على خياره الديموقراطي”.

وأضاف “تنتظرنا مهمة جسيمة لتشكيل سلطات معبّرة عن ارادته تُحقق تطلعاته نحو مستقبل أفضل”.وختم صالح بالقول: “نشكر الحكومة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات والمراقبين الدوليين لتهيئة مستلزمات النجاح لهذا اليوم التاريخي”.

وأُغلقت، مساء اليوم الأحد، صناديق الاقتراع العام في جميع المحافظات العراقية، ضمن أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد العام 2003، بعدما فتحت أبوابها للتصويت في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بغداد.

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