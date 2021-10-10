شرطة دبي تضبط 500 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين في

2021/10/10 | 19:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت شرطة دبي محاولة تهريب 500 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين، وألقت القبض على شخص قالت إنه على صلة بالشحنة.

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