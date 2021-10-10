النتائج الأولية للانتخابات تظهر تقدم 'الجيل الجديد' في اغلب مراكز اقليم كوردستان

2021/10/10 | 19:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرت النتائج الاولية للإنتخابات البرلمانية المبكرة ، الاحد، تقدم قائمة الجيل في اغلب مراكز اقاليم كوردستان وكركوك.

وبحسب مراسلي قناة NRT، فغن النتائج الاولية تظهر تقدم قائمة الجيل الجديد في معظم المراكز الانتخابية، محققين المركز الاول

واضافوا، ان النتائج تظهر تقدم مرشحي الجيل الجديد في مدينتي اربيل والسليمانية والاقضية التابعة لهما.





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