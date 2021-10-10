عقب انتهاء التصويت.. وفاة مرشح انتخابي (صورة)

2021/10/10 | 19:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي، الأحد، بوفاة أحد مرشحي حركة بابليون في محافظة نينوى،جراء أزمة قلبية.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (10 تشرين الاول 2021)، ان "المرشح صدام محمد الشرابي، توفي اليوم إثر أزمة قلبية بمدينة الموصل".

وأضاف، أن "الشرابي في الأربعينيات من العمر، مرشح عن حركة بابليون بمدينة الموصل".

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