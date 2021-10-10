عن متلازمة ستوكهولم - خالد صبيح

2021/10/10 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خالد_صبيح يهيأ لي أن هناك التباس في فهم واستعمال مصطلح متلازمة ستوكهولم.



المصطلح والمفهوم ولدا، كما هو معروف، نتيجة وبناء على وقائع حادثة سطو مسلح على أحد البنوك في العاصمة السويدية " ستوكهولم" عام 1973 واختطاف أربعة موظفين فيه كرهائن.



بعد سنوات على الحادثة سوف يوجه نقد للمفهوم وسيقال أن تأويل الحادثة كان مبالغا فيه، وأنه كان من صنع الإعلام والسياسة أكثر منه تشخيصا علميا.



وبغض النظر عما ذهب ......





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