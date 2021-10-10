مآزق الثورة السودانية! - سعيد علام

2021/10/10 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام فى 1/5/2019، فى مقال: انتباه: لن تنجح ثورة بمفردها!."اللى اتلسع فى مصر، ينفخ فى السودان والجزائر"!.https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=635920سألت: لماذا يشارك المجلس العسكرى فى الحكم؟!.ذلك تعقيباً على الاتفاق السياسى الذى وقعته قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكرى على فترة ان ......





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