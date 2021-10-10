حكومة إقليم كردستان تصدر بياناً بعد انتهاء الانتخابات النيابية

2021/10/10 | 19:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأحد، بياناً بمناسبة انتهاء عملية الاقتراع العام في الانتخابات التشريعية العراقية، مشيراً الى ان مجاميع مسلحة خارجة عن القانون منعت الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع في بعض المناطق خارج الإقليم.وذكر بارزاني في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “مع انتهاء عملية الاقتراع …

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