رئيس مجلس المفوضين: إعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة

2021/10/10 | 19:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس مجلس المفوضين، القاضي جليل عدنان، اليوم الأحد، أن نتائج الانتخابات النيابية سيتم إعلانها خلال 24 ساعة، فيما أشار إلى أن تحديد نسبة المشاركة رسمياً سيتم خلال ساعتين.وقال القاضي عدنان، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المفوضية وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المفوضية أرسلت رسائل ثقة واطمئنان للشارع العراقي بأن أصواتهم أمانة كبرى في أعناقنا"، لافتاً إلى أن "المفوضية بادرت بشكل سريع بالإبلاغ عن الخلل الفني صباح اليوم وتم معالجته فوراً وكانت إجراءاتها واضحة".وأضاف، أن "المفوضية عازمة على اتمام العملية الانتخابية بشكل رصين وعادل"، مؤكداً أن "إعلان نتائج الانتخابات سيكون سريعاً خلال 24 ساعة ونسبة المشاركة ستعلن خلال ساعتين".ولفت إلى أن "العملية الانتخابية شهدت انضباطاً عالياً داخل مراكز الاقتراع وبشكل يدعو للفخر"، مشيراً إلى أن "المفوضية ستصدر قرارات بشأن الخروقات الانتخابية وتنشر في الموقع الرسمي للمفوضية العليا للانتخابات".وأُغلقت، مساء اليوم الأحد، صناديق الاقتراع العام في جميع المحافظات العراقية، ضمن أول انتخابات برلمانية مبكرة بعد العام 2003، بعدما فتحت أبوابها للتصويت في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت بغداد.

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