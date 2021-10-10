2021/10/10 | 19:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في نصف نهائي غرب آسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيلة منتخبنا الاولمبي لمواجهة نظيره السعودي في نصف النهائي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيلة منتخبنا الاولمبي لمواجهة نظيره السعودي في نصف النهائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).