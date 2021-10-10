نوري المالكي: سنتوجه لتشكيل الكتلة الأكبر

2021/10/10 | 19:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

رئيس ائتلاف دولة القانون يوجه الشكر الى الشعب العراقي ومفوضية الانتخابات واللجنة الامنية

بمناسبة إنجاز ملحمة الانتخابات البرلمانية

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

السلام عليكم يا أبناء شعبنا العراقي العزيز

مرة أخرى تُبهرون العالم بقوة ادارتكم وتصميمكم على ممارسة استحقاقكم الديموقراطي بوعي ومسؤولية لاختيار الاصلح والاقدر على تحقيق امانيكم وتطلعاتكم...

ايها الاخوة والاخوات ايها الابناء والامهات ..بشبابكم وشيوخكم برجالكم ونسائكم احييكم وانتم تصنعون ملحمة عراقية جديدة عنوانها المسؤولية تجاه الوطن وممارسة حق الاختيار بشجاعة واقدام ..فانكم عبّرتم عن فاعليتكم العميقة فاعلية دوركم السياسي، وحسن استجابتكم لنداء الكرامة والتغيير.



وها أنتم تكسبون جولة مهمة كبيرة من خلال ممارسة حقكم السياسي في إختيار ممثليكم لإدارة الدولة .

أيها العراقيون الأباة..

كلنا أمل أن تفرز اصواتكم في هذه الانتخابات مرشحين بمستوى طموحكم وبمستوى التحديات التي نواجهها، ليكونوا قادرين على تشكيل ركيزة انعطاف جديد في مسار الحكم والدولة في العراق، ويستطيعون عبر مساعيهم استحضار كل طموحات العراقيين وآمالهم.



وبالتالي؛ تكون خطوتكم المباركة هذه، بداية استعادة الدولة، واستعادة زمام المبادرة لاستئناف عملية البناء الشامل الصحيح للوطن والدولة وسلطاتها.

إن نجاحكم في إنجاز الخطوة الاولى، يقود الى الخطوة الثانية، والتي تتمثل في مراقبة سياقات تشكيل الحكومة، والحرص البالغ على أن تكون وفق السياقات القانونية.

ومن جانبنا، سنبقى معكم على عهد العزيمة، في كل الخطوات اللاحقة، وسنبذل كل الجهود، مع حلفائنا، لتشكيل كتلة برلمانية متماسكة، ستكون الأكبر بإذن الله، بهدف ضمان سبل النجاح للحكومة الجديدة التي نريدها ان تنصفكم وتحقق امانيكم وتطلعاتكم في العيش الكريم والحياة الآمنة والإدارة القوية العادلة والدولة المستقلة المهابة.

واستثمر هذه الفرصة لأعبر عن جزيل شكري وامتناني الى المرجعية الدينية العليا ودعوتها الى المشاركة بالانتخابات وكذلك اشكر الشعب العراقي الذي لبى نداء المرجعية وخرج لاداء واجبه الوطني في المشاركة بالانتخابات هذا الشعب الذي رسم بالاصبع البنفسجي فصلا هاما من تاريخ العراق الحديث ، كما اشكر جماهير ائتلاف دولة القانون الذين هبوا بكل جرأة وتحد واختارو ممثليهم في مجلس النواب الجديد ، والشكر موصول الى رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس اللجنة الامنية وكل الذين ساهموا في انجاح العملية الانتخابية .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نوري المالكي

رئيس ائتلاف دولة القانون

١٠ / تشرين الاول /٢٠٢١

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوري المالكي: سنتوجه لتشكيل الكتلة الأكبر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوري المالكي: سنتوجه لتشكيل الكتلة الأكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).