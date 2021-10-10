2021/10/10 | 19:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدوره, عد رئيس الجمهورية برهم صالح إتمام الانتخابات نقطة شروع باتجاه الإصلاح الذي ينشده الشعب وتأكيد على خياره الديموقراطي.

وأضاف صالح في تغريدة على تويتر, ان البلد تنتظره مهمة جسيمة تتمثل بتشكيل سلطات معبّرة عن ارادة الشعب وتُحقق تطلعاته نحو مستقبل أفضل, موجها شكره للحكومة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات والمراقبين الدوليين لتهيئة مستلزمات النجاح لهذا اليوم التاريخي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: إتمام الانتخابات نقطة شروع باتجاه الإصلاح الذي ينشده الشعب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح: إتمام الانتخابات نقطة شروع باتجاه الإصلاح الذي ينشده الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).