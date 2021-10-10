2021/10/10 | 19:59 - المصدر: عين العراق

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الأحد 10 أكتوبر 2021 | 07:59 مساءً

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اصابة منتسب بقنص داعشي على احد المراكز الانتخابية جنوب غربي كركوك

اصابة منتسب بقنص داعشي على احد المراكز الانتخابية جنوب غربي كركوك

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