مضر الكروي يحقق أعلى الأصوات الانتخابية في ديالى

2021/10/10 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حقق المرشح عن تحالف العزم، مضر الكروي، اليوم الأحد، أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية، في محافظة ديالى.

وقال مصدر في مفوضية الانتخابات، لـ(بغداد اليوم)، إن "المرشح عن تحالف العزم في دائرة خانقين بديالى مضر الكروي حقق تقدما كبيرا، بفارق كبير عن اقرب منافسيه".

وأشار إلى، أن "هناك توقعات بانه ضمن مقعد نيابي في الدورة النيابية المقبلة".

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