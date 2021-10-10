2021/10/10 | 20:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى التصويت في الانتخابات العامة بالعراق، وإغلقت مكاتب الاقتراع التي استقبلت الناخبين، الأحد لاختيار ممثلين في البرلمان.وقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، "أتممنا واجبنا ووعدنا بإجراء الانتخابات نزيهة وآمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها"، فما هي الخطوة التالية؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إغلاق صناديق الاقتراع في العراق.. ما الخطوات المقبلة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إغلاق صناديق الاقتراع في العراق.. ما الخطوات المقبلة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).