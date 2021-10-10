داعش يتعرض لمركز انتخابي في كركوك

2021/10/10 | 20:06 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بتعرض عصابات داعش الارهابي لاحد مراكز الاقتراع في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عصابات داعش الارهابية قامت بالتعرض على مركز انتخابي مدرسة الخرطوم في قرية سطيح التابعة لناحية الرشاد بواسطة سلاح قنص مما ادى الى اصابة احد منتسبي مركز شرطة الرشاد".

واضاف انه "بعد ذلك توجهت قوة من الشرطة الاتحادية لواء ١٩ فق٥ لمعالجة مصدر اطلاق النار وتم معالجتها وتم نقل المواد اللوجستية للمفوضية بدون اي ضرر او خرق".

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