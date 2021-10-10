بعد انتهاء اقتراع تشرين.. رسالة شكر من نقابة الصحفيين

2021/10/10 | 20:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعربت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الأحد، عن بالغ شكرها وتقديرها لجميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في عموم العراق؛ للتغطية الإعلامية المتميزة للعملية الانتخابية.

وقالت النقابة في بيان، إنه “لقد كان للجهود الكبيرة والمتابعة الميدانية والحثيثة من قبل وسائل الإعلام والصحفيين سواء في بغداد أو في بقية المحافظات الدور البارز الذي عكس الوعي الديمقراطي لدى المواطن العراقي وحرية اختياره لممثلي الشعب في البرلمان”.

وأضافت، أن “نقابة الصحفيين العراقيين التي واكبت حملات التوعية والتثقيف التي قامت بها وسائل الأعلام المختلفة والأسرة الصحفية قبيل يوم الانتخابات واصلت دورها المهني لحث وسائل الإعلام في تكثيف الجهود الإعلامية الى حين انتهاء عملية الاقتراع وإعلان نتائجه والتي تميزت بالدقة والموضوعية وأعطت صورة ناصعة للممارسة الديمقراطية في العراق”.

وختم البيان، “كما وتعبر النقابة عن بالغ شكرها وامتنانها للقوات الأمنية على اختلاف مسمياتها والتي أسهمت في توفير الحماية والبيئة الآمنة للمواطنين ومراكز الاقتراع وفقاً للخطط الأمنية الناجحة التي أعدت لهذه المهمة الوطنية الكبيرة”.

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