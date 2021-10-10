الشريفي: من اخرج العراق من ازمته وانجح الانتخابات هي المرجعية الدينية

2021/10/10 | 20:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الباحث في الشأن السياسي، احمد الشريفي، اليوم الاحد، ان الانتخابات المبكرة لولا دعوة الامام السيستاني لما نجحت، مبينا من اخرج العراق من ازمته وانجح الانتخابات هي المرجعية الدينية.وقال الشريفي في تغطية خاصة ان “داعش لا زال يشكل تهديدا رغم انحسار امكانياته الميدانية”، مبينا ان “تداعيات الارهاب كان تأثيرها حاضرا على العملية السياسية”.[…]

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