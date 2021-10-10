2021/10/10 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#التيتي_الحبيب في القطر الموريتاني تقع مدينة شنقيط وهي مدينة تاريخية تميزت بدورها الثقافي امتد إشعاعها جنوبا الى مالي والنيجر والسودان، وشمالا إلى مراكش وصولا الى طنجة.



تعرف بلاد شنقيط ببلاد مليون شاعر لا يلتئم مجمع وإلا تبارز الشعراء في القاء اجمل واقوى ما عندهم من القول والحكم.اما بلاد مراكش ونعني بها بلاد المغرب الاقصى إذا ضيقنا المجال او المغرب الكبير عندما نوسع النظر، فهو بلاد المليون ولي وصالح.



......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاد شنقيط وبلاد مراكش - التيتي الحبيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاد شنقيط وبلاد مراكش - التيتي الحبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).